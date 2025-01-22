Batman'da İbadethanelerde Temizlik Çalışması

Batman'da, cami, mescit ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yapıldı.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın talimatı doğrultusunda Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ildeki cami, mescit ve Kur'an kurslarının halıları temizleniyor.

Bu kapsamda, 4 Kasım 2024 - 21 Ocak 2025'te 98 ibadethanede temizlik yapıldı.

Çalışmayla, vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapmaları sağlandı.

Yürütülen çalışmalar devam edecek.