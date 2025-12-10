Sason'da heyelandan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde heyelandan kapanan 5 köyün yolu ulaşıma açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelandan kapanan Kaleyolu, Dikbayır, Taşyuva, Kilis ve Alagöz köylerinin yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla temizlenen köy yolları ulaşıma açıldı.