Batman'da heyelan; Yamaçtan kopan dev kayalar köy yolunu kapattı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı. İlçe Özel İdare ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü Mağaralar mezrasında meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlar, heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları, köy yolunun iki ayrı noktasına düşerek ulaşımı tamamen durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yol temizlenerek ulaşıma açıldı.

'GİRİŞ ÇIKIŞLAR TAMAMEN DURMUŞTU'

Köy sakinlerinden İsa Aydın, ulaşımın kesilmesiyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Gece saatlerinde büyük kayaların kopmasıyla yolumuz kapandı, giriş çıkışlar tamamen durmuştu. Muhtarımız durumu hemen Kaymakamlığa bildirdi. Özel idare ekipleri kısa sürede gelerek yolumuzu açtı. Ekiplere ve Kaymakamımıza teşekkür ederiz" dedi.

Faris Yalçın ise ekiplere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
