Heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı
Batman'ın Sason ilçesindeki heyelan sırasında bir ailenin evi toprak altına kaldı. Olayda ailenin evde olmaması da dikkat çekti. AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı. Heyelan sırasında ailenin evde olmadığı belirtildi.
Heyelan, sabah saatlerinde Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sonucu Kamuran Dil'e (34) ait tek katlı ev, toprak altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Ailenin heyelan sırasında evde olmadığı belirlendi. İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel