Batman'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Batman'da dün heyelan nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapanan yol, yürütülen çalışmalarla trafiğe açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Üniversite Bulvarı'nın Kardelen Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından İl Özel İdaresi ve Batman Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.

Ekiplerin gece boyunca aralıksız çalışma yürüttüğü ifade edilen açıklamada, yoğun ve koordineli müdahale sayesinde yaklaşık 450 kamyon dolusu hafriyatın kısa sürede temizlendiği, yolun güvenli hale getirilerek yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler, olası yeni risklere karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yolun altyapısı da detaylı şekilde kontrol edildi. Geceyi gündüze çeviren çalışmalar kapsamında iş makineleri ve personel, zorlu şartlara rağmen büyük bir özveriyle görev yaptı. Projektörlerle aydınlatılan alanda sürdürülen çalışmalar sırasında ekipler, hem yolun tamamen temizlenmesi hem de sürücülerin güvenliğinin sağlanması için titizlikle çalıştı. Aralıksız devam eden bu yoğun mesai, kısa sürede sonuç vererek ulaşımın normale dönmesini sağladı."

Vali Ekrem Canalp'in de gece saatlerinde olay yerine gelerek yürütülen çalışmaları yerinde incelediği anımsatılan açıklamada, "Yetkililerden bilgi alan Canalp ekiplerin koordinasyonunu yakından takip ederek sürecin hızlı ve etkin bir şekilde ilerlemesi için gerekli talimatları verdi. Sahada görev yapan personel ile bir araya gelen Vali Canalp özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede heyelan riskine karşı gerekli incelemelerin sürdüğü belirtilirken, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
