Batman'da Hemzemin Geçitte Tren Kamyonete Çarptı

BATMAN'da sürücüsünün bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı kamyonete yük treni çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Çöltepe- Batman arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Çöltepe İstasyonu'ndan çıkan, yük treni, bariyerler kapalı olmasına rağmen sürücüsünün hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı 06 DCF 269 plakalı kamyonete çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonette hasar oluştu. Yapılan incelemenin ardından yük treni yoluna devam etti.