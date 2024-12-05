Batman'da Halk Konseri: 1000 Yılın Ezgileri, 1000 Yılın Kardeşliği

Batman'da "1000 Yılın Ezgileri, 1000 Yılın Kardeşliği" temasıyla halk konseri düzenlendi.

Batman Belediyesi Müzik Topluluğunca Ahmet Güneştekin Kültür Merkezinde düzenlenen halk konserinin koro şefliğini Mustafa Sevim yaptı.

Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Azerice ve Süryanice söylenen şarkı, türkü ve ezgiler dinleyenler tarafından beğeni topladı.

Farklı yörelere ait eserlerin sunulduğu konserde 23 eser ve potpori parçalar seslendirildi.

Konsere Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Caner Culukar, Kozluk Kaymakamı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.