Batman'da hafızlık yarışması düzenlendi - Haberler

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Batman'da hafızlık yarışması düzenlendi

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Batman'da hafızlık yarışması düzenlendi

Batman'da 7 ildeki din görevlilerinin katılımıyla hafızlık yarışması gerçekleştirildi.

Batman'da 7 ildeki din görevlilerinin katılımıyla hafızlık yarışması gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü tarafından Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, Elazığ, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin kentlerinde birinci olan hafızlar yer aldı.

İl Müftüsü Nihat Kök, programda yaptığı konuşmada, yıllardır bu tür yarışmaların yapıldığını söyledi.

Hafızların çok kıymetli olduğunu ifade eden Kök, "Yıllardır camilerimizde, mihraplarda ve minberlerde bu hafızlığınız sayesinde insanımıza müminlere rehberlik yapıyorsunuz. İbadetlerde yardımcı oluyorsunuz. Rabbim hizmetlerinizi kabul eylesin." diye konuştu.

Yarışmada, birinci tam altın, ikinci yarım altın, üçüncü çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Programa, Komisyon Başkanı Mushafları İnceleme Kurul Üyesi Hüseyin Küçük, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Tahir Pekim, Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsa Hızıroğlu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Abdurrahman Uraz ve vatandaşlar katıldı.

AA / Ahmet Işık - Güncel

Ahmet Güneştekin Malatya Elazığ Batman Güncel Haberler

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