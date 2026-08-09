Batman'da Korkunç Kaza: 7 Yaralı
Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 72 ACY 595 plakalı hafif ticari araç ile 06 CTZ 020 plakalı pikap, Akyar köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA