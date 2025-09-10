Haberler

Batman'da Gümrük Kaçağı 5 Bin 375 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli bir otomobilde yaptığı arama sonucu gümrük kaçağı 5 bin 375 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 5 bin 375 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Yapılan aramada gümrük kaçağı 5 bin 375 paket sigara ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
