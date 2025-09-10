Batman'da Gümrük Kaçağı 5 Bin 375 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 5 bin 375 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Yapılan aramada gümrük kaçağı 5 bin 375 paket sigara ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.