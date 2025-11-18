Batman'da Girişimcilik Potansiyelini Güçlendiren Program Başlatıldı

Batman Bilim Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Teknopark iş birliğiyle, bölgedeki girişimcilik potansiyelini güçlendirmek ve teknoloji tabanlı projelerin gelişimini desteklemek amacıyla "Batman Genel Çağrı Programı" başlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, program Batman ve çevre illerde yer alan girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmelerine, iş modellerini şekillendirmelerine ve yatırım süreçlerine hazırlanmalarına olanak sağlayacak.

Katılımcılara program kapsamında; açık ve kapalı ofis imkanları, çeşitli eğitimler, mentorluk desteği, yatırımcılara erişim fırsatları ile Boğaziçi Teknopark'ın kapsamlı iş ağı gibi birçok destek ücretsiz olarak sunulacak.

Boğaziçi Teknopark Batman Girişim Ofisinin katkılarıyla Batman Bilim Merkezi için başvurular 30 Kasım'a kadar açık olacak.