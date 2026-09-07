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Batman'da "Girişimcilik Akademisi" açıldı

Batman'da 'Girişimcilik Akademisi' açıldı
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Batman Valiliği Girişimcilik Akademisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Batman Valiliği Girişimcilik Akademisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) binasının alt katında, Vali Ekrem Canalp'in himayesinde, Valilik, BATSO ve Genç Akademi işbirliğiyle kurulan akademinin açılışı için tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek, merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Koordinasyonu Batman Valiliği tarafından yürütülecek olan akademinin faaliyetleri Valilik Proje Ofisi tarafından gerçekleştirilecek.

Akademiyle, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu eğitim, danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin tek çatı altında sunulması, Batman'ın girişimcilik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve kentin bölgesel ölçekte güçlü bir girişimcilik merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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