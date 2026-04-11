Batman'da 'Gençler sporda, gelecek emniyette' futbol turnuvası sona erdi

Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlara ödüller verildi. Turnuvada katılımcılara suç örgütlerinden korunma konularında bilgilendirme yapıldı.

BATMAN'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gençler sporda, gelecek emniyette' futbol turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, 6-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen turnuvanın Batman ayağı sona erdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8-10 Nisan tarihleri arasında 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen organizasyona 14 erkek takım ve 104 sporcu katıldı. Toplam 1230 seyircinin takip ettiği turnuvanın final müsabakalarının ardından Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. Turnuvaya katılan öğrencilere suç örgütlerinden korunma ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulması konularında bilgilendirmeler yapıldı. Finalde yarışan öğrencilere şapka, ajanda, kalem, defter ve bilgilendirici broşürlerden oluşan setler hediye edildi. Turnuva ile farklı sosyo-ekonomik düzeydeki gençlerin spora katılımını artırmak, aidiyet duygusunu pekiştirmek ve gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmelerinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
