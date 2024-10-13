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Batman'da Geleneksel Yöntemle Pirinç Hasadı Başladı

Batman'da Geleneksel Yöntemle Pirinç Hasadı Başladı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, tarım makinelerinin giremediği arazilerde geleneksel yöntemle, orakla pirinç hasadına başlamış durumda. İsmail Kavak ve Enes Kaplan, katkı maddesi kullanmadan, doğal kaynak suyu ile organik pirinç ürettiklerini belirtiyorlar.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, tarım makinelerinin giremediği arazilerde dededen kalma geleneksel yöntem, orakla pirinç hasadına başladı.

Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde çiftçiler, engebeli yapıları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği arazilerde dededen kalma geleneksel yöntem, orakla pirinç hasadına başladı. Günün ilk ışıklarında arazilerine gelen çiftçiler, oraklarla biçtikleri çeltikleri önce düz bir alana seriyor, daha sonra çiğneyip pirinci çeltikten ayırıyor. Yaklaşık 1 hafta güneşte kurumaya bırakılan pirinçler, daha sonra değirmende kabuklarından ayrıştırılıyor.

'ORAKLA HASAT YAPMAK ZOR BİR İŞ'

Çiftçilerden İsmail Kavak, geleneksel yöntemlerin zor olduğunu ifade ederek, "Oraklarla pirinç hasadı yapıyoruz. Boş ve düz bir araziye at ve eşeklerle biçtiğimiz pirinci seriyoruz, daha sonra traktörle üstünden geçiyoruz. Bu işlemlerin ardından ayıklayıp kurumaya bırakıyoruz. 1 hafta kuruduktan sonra değirmene götürüyoruz. Tabi ki zor iş oraklarla biçmek ama köylüler hep birbirine yardım ettikleri için bizim için kolay oluyor" diye konuştu.

'DOĞAL KAYNAK SUYU İLE BÜYÜTÜYORUZ'

Enes Kaplan da pirinçlerin üretiminde katkı maddesinin kullanılmadığını ifade ederek, "Birbirimize yardım edip, el ele vererek yardımlaşıyoruz. Ben de bugün bir köylümüze yardıma geldim. Köyümüzün arazileri engebeli olduğu ve teknoloji buralara giremediği için eski usul yöntemle oraklarla pirinç hasadı yapılıyor. Pirincimiz tamamen organiktir, hiçbir katkı maddesi yoktur. İlaç kullanmıyoruz, kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz ve doğal kaynak suyu ile büyüttüğümüz pirinçtir. Doğal ve organik olduğu için lezzeti de güzeldir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Enes Kaplan Çiftçilik Gercüş Batman Güncel Yaşam Kavak Tarım

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