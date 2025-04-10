Batman'da Gazze'deki Gazeteci Katliamına Protesto

Basın mensupları Gazze'de meslektaşlarının katledilmesini fotoğraf makinesi ve kalemlerini yere bırakıp protesto etti

BATMAN - Batman'da ulusal ve yerel medya çalışanları Gazze'de meslektaşlarının katledilmesini protesto etmek için kamera, fotoğraf makinesi ve kalemlerini yere bırakarak eylem yaptı.

Gülistan Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde düzenlenen protesto etkinliğine katılan yerel ve ulusal medya mensupları siyonistlerin meslektaşlarını katletmesine tepki gösterdi. Gazeteciler adına basın açıklamasını okuyan Batman Bağımsız Gazeteciler Derneği Başkanı Veysi Demir, siyonist işgalcilerin bir buçuk yılda tam 211 gazeteciyi katlettiklerini belirtti.

Tek amaçları haber peşinde koşmak, gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak olan, fotoğraf makinelerinden başka hiçbir silahları olmayan, uluslararası kanunlarla hayatları güvence altına alınmış 211 meslektaşlarının vahşice katledildiğini aktaran Demir, bu sayının modern dünya tarihinde katledilen gazeteci sayısından fazla olduğuna vurgu yaptı.

Siyonistlerin gazetecileri katletmeye devam ettiğini belirten Demir, "Siyonist haydut rejim, Amerika'nın ve diğer batılı ülkelerin de desteğini arkalarına alarak Gazze'de, Filistin'de insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından, soykırımlarından birini gerçekleştiriyorlar. Tüm insani değerleri ayaklar altına alarak, hiçbir hukuki ve ahlaki kural tanımadan kadın, çocuk, genç, yaşlı ayırımı gözetmeden şimdiye kadar elli binden fazla masum, günahsız, sivil insanı katlettiler" dedi.

Batman'daki basın mensupları olarak meslektaşlarına yönelik bu hukuksuz ve insanlık dışı saldırıları protesto ettiklerini dile getiren Demir, "Gazze'de ve Filistin'in diğer şehirlerinde zulme uğrayan, katledilen basın mensubu kardeşlerimizin acılarına ortak olduğumuzu ilan ediyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki gazete cemiyetleri, basın teşkilatları, yazar ve aydınlar; gazeteci katliamına karşı ayağa kalkmalı, siyonistlerin bu insanlık dışı saldırılarına karşı harekete geçmelidirler" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası meslektaşlarına destek veren gazeteci Recep Akın, "Burada meslektaşlarımızla birlikte bir araya geldik, Gazze'de meslektaşlarımız vahşice öldürülüp katlediliyor İsrail tarafından biz bu katliamları ve yaşanan ölümleri kabul etmiyoruz," dedi.

Gazeteci Ahmet Işık ise,"Gazze'de meslektaşlarımız her gün öldürülüyor, tabi sadece gazeteciler tek değil çocuk, yaşlı, kadınlar bombaların altında hayatını kaybediyor. Bizde Gazze'de yaşamını yitiren meslektaşlarımıza destek olmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Gazeteci Hayrettin Akdağ ise "Bu gün Gazze'de olan zulüm her tarafı kuşatmıştır, Gazze'de öldürülen meslektaşlarımız için biz burada toplandık" ifadelerine yer verdi.