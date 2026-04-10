Batman'da gazetecilerden 'kavga' ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama

Batman Çalışan Gazeteciler Derneğinden alınan bilgiye göre, kentte bir grup gazeteci, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz hazırladı.

Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen gazeteciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bıçaklı kavga ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini karşılayan gazeteciler, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak ekiplere baklava ikram etti.