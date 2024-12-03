Batman'da Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatında İnceleme

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çamlıtepe Mahallesinde yapımı süren Engelsiz Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunan Canalp, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Merkezin geçen yıl temelinin atıldığını, hızlı ve seri bir şekilde inşaatına başlandığını bildiren Canalp, merkezde 7 ayrı branşta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelince engellilere hizmet verileceğini belirtti.

Canalp, "Aynı zamanda buradaki rehabilitasyon hizmetlerinin ötesinde rahatça vakit geçirebilecekleri bir mekanı engellilere tahsis edeceğiz." dedi.