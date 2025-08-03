Batman'da Ekmek Fırınlarına Denetim: 8 Fırına İdari Yaptırım

Batman'da Ekmek Fırınlarına Denetim: 8 Fırına İdari Yaptırım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 84 ekmek fırınında hijyen ve gramaj kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan 8 fırına idari yaptırım uygulanarak halk sağlığının korunacağı vurgulandı.

Batman'da zabıta ekiplerince ekmek fırınlarında denetim gerçekleştirildi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve çalışma koşulları kontrol edildi.

Zabıta ekiplerince 84 fırında yapılan incelemelerde, gramaj ve temizlik kurallarına uymayan 8 fırına idari yaptırım uygulandı.

Açıklamada, halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak uygulamalara göz yumulmayacağı ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti

500 yıl sonra korkulan oldu! 8.8'lik depremle faaliyete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum

Bakandan erken seçim tarihi geldi! Erdoğan'ın açıkladığından farklı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.