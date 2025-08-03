Batman'da Ekmek Fırınlarına Denetim: 8 Fırına İdari Yaptırım

Batman'da zabıta ekiplerince ekmek fırınlarında denetim gerçekleştirildi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve çalışma koşulları kontrol edildi.

Zabıta ekiplerince 84 fırında yapılan incelemelerde, gramaj ve temizlik kurallarına uymayan 8 fırına idari yaptırım uygulandı.

Açıklamada, halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak uygulamalara göz yumulmayacağı ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.