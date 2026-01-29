TIR'daki 51 kilo esrarı 'Mailo' buldu
Batman'da narkotik ekipleri tarafından durdurulan TIR'da, eğitimli köpek 'Mailo' ile yapılan aramada 51 kilo 300 gram esrar bulundu. Bir kişi tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Mailo' ile arama yaptı. Aramada, TIR'ın kupa kısmının üstüne zulalanmış 51 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel