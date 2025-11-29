Batman'da Dini Mekanlarda Temizlik Çalışmaları Başlatıldı
Batman Belediyesi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla cami, mescit ve Kur'an kurslarının halılarını temizleyerek, vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.
Batman Belediyesince dini mekanlarda temizlik çalışması yürütülüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında cami, mescit ve Kur'an kurslarının halıları temizleniyor.
Mayıs 2022'den bu yana kentte düzenli temizlik çalışması yapılarak vatandaşların daha ferah ve hijyenik ortamlarda ibadet etmelerini sağlanıyor.
Açıklamada, temizlik çalışmalarının düzenli devam edileceği bildirildi.
