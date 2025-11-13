Batman'da Din Görevlilerine Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Batman'da polis ekipleri din görevlilerine "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiri, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde görev yapan din görevlilerine "Narko Yetişkin Projesi" kapsamında bilgiler verildi.

Eğitimlerde, uyuşturucuyla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" ile ilgili bilgiler verildi.