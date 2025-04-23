Batman'da Din Görevlileri ve Öğretmenlere Eğitim Semineri Düzenlendi

Batman'da din görevlileri ve öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Batman Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Batman Üniversitesi ve İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen "Batman Üniversitesi-İHL Mesleki Dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ile Din Görevlileri Buluşma Projesi" kapsamında eğitim semineri gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılış programına, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, akademisyenler, öğretmenler, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, konuşmaların ardından "Topluluk Önünde Etkili Konuşma Becerileri" konulu seminer verildi.