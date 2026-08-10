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Batman'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

Batman'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İhsan Beydur'un (65) kullandığı 31 TY 131 plakalı otomobil, Beşevler Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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