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Batman'da Dereye Düşen Çocuk Kurtarıldı

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Batman'da İluh Deresi'ne düşen 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman'da İluh Deresi'ne düşen 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İluh Deresi'ne bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla dereden çıkarılan 8 yaşındaki çocuğa sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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