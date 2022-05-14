Batman'da damdan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler

Batman'da damdan düşen kişi hayatını kaybetti
AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'ın Gercüş ilçesinde damdan düşen kişi yaşamını yitirdi.
GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde damdan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Gercüş ilçesine bağlı Gökçe köyünde oturan Ali Aslan (85), evlerinin damında dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????
AA / İbrahim Torlak - Güncel