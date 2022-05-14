Batman'da damdan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Batman'da damdan düşen kişi hayatını kaybetti

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'da damdan düşen kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde damdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde damdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Gercüş ilçesine bağlı Gökçe köyünde oturan Ali Aslan (85), evlerinin damında dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Ali Aslan, Gercüş, Batman, Gökçe, Güncel, Haberler

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