Batman'da Çölyak Hastası Çocuklar İçin Doğum Günü Etkinliği Düzenlendi

Batman'da çölyak hastası 15 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Batman Belediyesi tarafından Glütensiz Kafe'de organize edilen etkinlikte, çocuklar için glütensiz pasta kesildi.

Ailelerin de katıldığı kutlamada, çocuklara hediyeler verildi ve çeşitli oyunlar oynandı.

Belediye Sosyal İşler Müdürü Hürriyet Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp himayelerinde gerçekleştiğini söyledi.

Çölyak hastası çocukların doğum gününü kutlamayı geleneksel hale getirdiklerini belirten Bozkurt, "Kardeşlerimizi burada ağırladık, erişilemez dedikleri ürünlere erişilebilirliği sağladık. Bundan sonraki süreçlerde de devam edecek. Her ay, o ayda doğan çocuklarımızı burada ağırlayacağız." dedi.

Bozkurt, 11 çeşitle üretime başladıkları Glütensiz Kafe'de şu an 26 çeşit ürünle hizmet verdiklerini kaydetti.