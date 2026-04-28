Batman'da çökme meydana gelen kara yolu ulaşıma kapatıldı

Batman'da çökme meydana gelen kara yolu ulaşıma kapatıldı
Batman'da çökme meydana gelen Güney Çevre Yolu trafiğe kapatıldı.

Batman'da çökme meydana gelen Güney Çevre Yolu trafiğe kapatıldı.

Kentte son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle Batman Çayı'nın debisi yükseldi.

Seviyesi yükselen su, çayın üzerindeki Batman Çayı 2 Köprüsü'nün kenar ayaklarının aşınmasına neden oldu.

Bu nedenle Güney Çevre Yolu ile köprü bağlantısının bulunduğu kısımda çökme meydana geldi.

Yol çift taraflı trafiğe kapatılarak araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda çalışma başlattı.

Yolun aynı noktasında 20 Nisan'da da çökme meydana gelmiş, bir süre trafiğe kapatılan yol onarıldıktan sonra ulaşıma açılmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
