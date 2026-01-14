Batman'da çiftçiler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Batman'da çiftçiler Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy köyü muhtarı ve çiftçi Hüseyin Yılmaz ile çiftçi Orhan Yılmaz, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Muhtar Yılmaz, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" özel kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesine oy veren Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" ve "Spor" kategorisinde de Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğraflarını tercih etti.

Yılmaz, fotoğrafların her birinde farklı bir anlam yüklü olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Güzel kareler yakalamışlar." dedi.

Orhan Yılmaz da "Gazze: Açılık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" karesini, "Portre" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafını oylayan Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" ve "Spor" kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" isimli fotoğraflarını tercih etti.

Yılmaz, oylamada yer alan fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirterek, fotoğrafları çeken foto muhabiri ve muhabirleri tebrik ettiğini ifade tti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.