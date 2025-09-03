Batman'da Çevreci Kavşak Düzenlemesi Başladı

Batman Belediyesi, Turgut Özal Bulvarı'nda çevreci kavşak düzenlemesi ve ağaç taşınma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, şehrin hızla artan araç trafiğini azaltmak ve vatandaşlara daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla "Turgut Özal Bulvarı Yeni Ulaşım ve Kavşak Düzenleme Projesi"nin 2 Eylül itibarıyla başladığı bildirildi.

Projeyle, kent merkezindeki trafik sıkışıklığının azaltılması, araçların ortalama bekleme süresinin 135 saniyeden 80 saniyeye indirilmesi, trafikte bekleme sürelerini yüzde 30-40 kısaltılması, araç kaynaklı ve diğer zararlı gaz salınımlarının azaltılarak hava kalitesinin yükseltilmesi ve vatandaşlara daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projede çevre ve yeşil alanların korunması en önemli önceliklerimizdir. Çalışmalar kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda farklı ebatlarda toplam 19 ağaç, kesinlikle kesilmeyecek. Özel ağaç taşıma makinası ile özenle yerinden alınarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yerleşkesinde, uzman peyzaj mimarları ve ziraat mühendislerimizin kontrolünde güvenle taşınıp dikilecektir. Ayrıca taşınan ağaçların yerine yeni ağaç dikimleri yapılacak, şehrimizin yeşil dokusu daha da zenginleştirilecektir."

Çalışmalar sırasında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "Bu süreçte özellikle çevreye ve yeşile duyarlı hemşehrilerimizin göstereceği destek ve anlayış daha yaşanabilir bir Batman için büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte daha konforlu, daha güvenli ve çevreye duyarlı bir ulaşım ağına kavuşacağımıza inanıyor, tüm vatandaşlarımıza anlayışı için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.