Üye Girişi
Haberler

Batman'da çaya giren genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da serinlemek için çaya giren Taha Yasin Uras (23), suda kayboldu ve kurtarılamadı. Uras'ın İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlu olduğu belirtildi.

Batman'da serinlemek için çaya giren genç hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Şerbetli köyü mevkisinde serinlemek için Batman Çayı'na giren Taha Yasin Uras (23), bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Durumu fark eden babası ve çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarılan genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Taha Yasin Uras, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uras'ın İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Taha Yasin İYİ Parti Batman Yaşam Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title