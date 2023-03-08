Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın öldü

Güncel Haberler

Batman'da boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın öldü

Batman'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Batman'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Tilmerç Mahallesi'nde Murat A. (36), bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi Tuğba A. (33) ile karşılaştı.

Eşler aralarında çıkan tartışmanın ardından Murat A, tabancayla Tuğba A'ya ateş etti.

Saldırıda, Tuğba A. ile seken kurşunun isabet ettiği durakta bekleyen ortaokul öğrencisi Belinay E. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Tuğba A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belinay E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title