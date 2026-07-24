Batman'da Su Altı Görüntüleriyle Tehlikeli Sulara Dikkat Çekildi

BATMAN'da itfaiye ekipleri tarafından kentin farklı noktalarındaki göl, gölet, sulama kanalı ve akarsularda su altı kamerasıyla çekim yapıldı. Görüntülerde suların bulanık, balçıkla kaplı ve yüzmeye elverişsiz olduğu görülürken, kamu kurumları boğulma tehlikesi açısından risk taşıyan sulara girilmemesi yönünde de uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek ve piknik yapmak isteyenler, su kenarlarına akın etti. Geçen yıl yaklaşık 12 kişinin boğulduğu kentte benzer acıların yaşanmaması için Batman Valiliği öncülüğünde bilinçlendirme çalışması yürütüldü. Batman Belediyesi İtfaiye Dalgıç ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarındaki sularda dalış yapılarak su altı kamerasıyla görüntü alındı. Görüntülerde suların bulanık, balçıkla kaplı ve yüzmeye elverişsiz olduğu görüldü. İtfaiye, jandarma, polis ve yüzme eğitmenleri de hem sağlık açısından elverişsiz olan hem de boğulma riski taşıyan sulara girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

'BİR ANLIK İHMAL, TELAFİSİ OLMAYAN SONUÇLARA YOL AÇABİLİR'

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Alper Kazancı, bir anlık ihmalin telafisi olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Yaz aylarında serinlemek amacıyla baraj, gölet, sulama kanalı ve akarsulara girmek hayati risk taşımaktadır. Lütfen can güvenliğiniz için girmesi yasak ve tehlikeli olan sularda yüzmeyin. Unutmayın; Bir anlık ihmal, telafisi olmayan sonuçlara yol açabilir" dedi.

'GÜVENLİ ALANLAR DIŞINDA SUYA GİRMEYİN'

Batman Belediyesi'nde görevli uzman dalgıç Necat Tanış da her yıl serinlemek isteyen birçok kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Her yıl birçok vatandaşımız serinlemek isterken hayatını kaybediyor. Barajlar, göletler ve sulama kanalları yüzmek için uygun değildir. Su sadece sizi değil, sevdiklerinizi de hayattan koparmasın. Güvenli alanlar dışında suya girmeyin" diye konuştu.

'AKARSULAR GÖRÜNENDEN DAHA TEHLİKELİ'

Akarsuların görünenden daha tehlikeli olduğunu ifade eden Yüzme Antrenörü Tuba Demir, "İyi yüzme bilmek her suda güvende olacağınız anlamına gelmez. Barajlar, göletler, sulama kanalları ve akarsular görünenden çok daha tehlikelidir. Ani derinleşmeler, güçlü akıntılar ve soğuk su en deneyimli yüzücüleri bile zor durumda bırakabilir. Lütfen sadece güvenli ve denetimli yüzme alanlarını tercih edin. Risk almayın, hayatınızı koruyun" dedi.

'AİLELERİMİZ DAHA DİKKATLİ VE DUYARLI OLSUNLAR'

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Sema Yıldırım ise özellikle çocuklar ve gençlerin tehlikeli sulardan uzak tutulması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızı suda boğulma vakalarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Batman Çayı, su kanalları, süs havuzları gibi alanlar büyük tehlikeler taşımaktadır. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu alanlardan uzak tutalım. Bilinmeyen akıntılar, ani derinlikler boğulma riskini arttırmaktadır. Ailelerimiz lütfen daha dikkatli ve duyarlı olsunlar. Su hayattır can almasın diyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı