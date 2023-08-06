Batman'da bir evin bahçesinden çalınan bisikletin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibi olayı fark ederek polise şikayette bulundu.

Batman'da bisiklet çalan hırsız kamerada

BATMAN - Batman'da evin bahçesinden bisiklet çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir evin bahçe kapısının açık olduğunu gören hırsız, içeri girerek bisikleti alıp kayıplara karıştır. O anlar bahçenin güvenlik kamerasına yansıdı. Bahçede bisikletin olmadığını gören ev sahibi güvenlik kameralarını inceleyince bisikletin çalındığını gördü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını polise veren ev sahibi, şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.