Batman'da bisiklet çalan hırsız kamerada
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Batman'da bir evin bahçesinden çalınan bisikletin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibi olayı fark ederek polise şikayette bulundu.
Batman'da bisiklet çalan hırsız kamerada
BATMAN - Batman'da evin bahçesinden bisiklet çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir evin bahçe kapısının açık olduğunu gören hırsız, içeri girerek bisikleti alıp kayıplara karıştır. O anlar bahçenin güvenlik kamerasına yansıdı. Bahçede bisikletin olmadığını gören ev sahibi güvenlik kameralarını inceleyince bisikletin çalındığını gördü.
Güvenlik kamerası kayıtlarını polise veren ev sahibi, şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Güncel