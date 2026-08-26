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Batman'da 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Batman'da yalnız yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Doğan, evinde ölü bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine yapılan ihbarla ekipler eve girdi ve Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Batman'da 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Korik Mahallesi Korik Caddesi'nde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Doğan'ın evinden kötü koku gelmesi ve komşularının kendisinden haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Doğan'ı yatağının yanında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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