Üye Girişi
Haberler

Batman'da Belediye Başkan Vekili Atamasına Protesto: 6 Polis Yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Gülistan Sönük'ün yerine belediye başkan vekili atanmasının ardından düzenlenen protestolarda 6 polis yaralandı, 67 kişi gözaltına alındı.

BATMAN Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından; belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde bazı şüphelilerin taşlı ve fiziki saldırısında 6 polisin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak dün görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilen protesto ve gösteri yürüyüşlerinde 67 şüphelinin gözaltına alındığı, taşlı ve fiziki saldırı sonucu da 6 polisin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak 04.11.2024 tarihinde görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda yapılan protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak; Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu olaylarda görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik taşlı ve fiziki saldırılar sonucunda, görevli 6 polisimiz yaralanmış olup; 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA aracı zarar görmüştür. Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığı'nca adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

Batman'da Belediye Başkan Vekili Atamasına Protesto: 6 Polis Yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

 Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak
Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celtic Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celtic Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok? Deniz Akkaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi yatırıldı? ABD seçimleri kaç gün sürüyor? Dilan Polat Engin Polat boşanacak mı? Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Gaziantep'te ne oldu? Gaziantep kavgada kaç kişi öldü, ölenler kim? Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek? İlyas Salman'a neden hapis cezası talep edildi? Simpsonlar ABD Başkanlık seçimi kehaneti nedir 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.