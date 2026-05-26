Batman'da bayram arifesinde mezarlıklarda yoğunluk yaşandı
Kurban Bayramı arifesinde Batman'da mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve çiçek bıraktı. Ziyaretler nedeniyle mezarlık çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kent merkezindeki Asri Mezarlık başta olmak üzere sabah saatlerinden itibaren mezarlıklara gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Yakınlarının mezarlarına çiçek bırakan vatandaşlar, duygusal anlar da yaşadı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen