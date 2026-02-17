Batman'da polis ekipleri baraj suyu seviyesinde olası yükselmeye karşı bilgilendirme yaptı

Batman'da polis ekipleri, baraj suyu seviyesinde meydana gelebilecek yükselmeye karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri İstiklal Parkı'nda vatandaşlara baraj suyu seviyesinde yaşanabilecek yükselmeye karşı bilgilendirme yaptı.

Çalışmada, can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşılmaması gerektiği belirtildi.

Ayrıca su seviyesinde ani yükselmeler yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.