Haberler

Batman'da polis ekipleri baraj suyu seviyesinde olası yükselmeye karşı bilgilendirme yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da polis ekipleri, baraj suyu seviyesindeki olası yükselmeler nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Parkı'nda düzenlediği etkinlikle can ve mal güvenliği için çay yatağına yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Batman'da polis ekipleri, baraj suyu seviyesinde meydana gelebilecek yükselmeye karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri İstiklal Parkı'nda vatandaşlara baraj suyu seviyesinde yaşanabilecek yükselmeye karşı bilgilendirme yaptı.

Çalışmada, can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşılmaması gerektiği belirtildi.

Ayrıca su seviyesinde ani yükselmeler yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA " / " + Şahin Seçen -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Yer: Mardin! Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı