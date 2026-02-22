Haberler

Batman'da uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı: 2 yaralı

Batman'da ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Ü.G., uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN'da ailesiyle sorunları olduğu öne sürülen Ü.G. (19), uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle sorunları bulunan Ü.G., yanında bulunan uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu 2 kişi ayağından yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında bazı araçlara da mermilerin isabet ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ü.G.'nin işlemleri sürerken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
