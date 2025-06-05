Batman'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Suç Oranı Düşüşte

Batman'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Suç Oranı Düşüşte
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Batman'da Vali Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na göre, şehirde kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı. Ayrıca, narkotik operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Ekrem Canalp başkanlığında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz'ün katılımıyla Valilik'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Canalp, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte geçen yılın mayıs ayına oranla bu yıl mayıs ayında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8 düşüş yaşandığını bildirdi.

Mayıs ayında arama kararı bulunan 720 kişinin yakalandığını belirten Canalp, Batman'ın olay başına kişi tespit sıralamasında 81 il arasında ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Kentte düzenlenen narkotik operasyonları kapsamında geçen ay 40 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirten Canalp, "Mayıs ayında düzenlenen narkotik operasyonlarında yakalanan zanlılardan 20'si tutuklanmış, 5 kilo 846 gram metamfetamin, 2 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 340 gram esrar, 598 gram bonzai ve 4 bin 190 Hint keneviri ele geçirilmiştir." dedi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 81 olaya müdahale edildiğini dile getiren Canalp, "Bu olaylara ilişkin 73 kişi hakkında adli işlem yapılmış 6 kişi tutuklanmıştır. Mayıs ayında toplamda 16 bin 396 kaçak sigara, 2 bin 868 elektronik sigara, 333 kaçak çeşitli mal ve 88 kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Canalp, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da 10 olaya müdahale edildiğini belirterek, 12 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 17 yabancı uyruklunun geri gönderim merkezine teslim edildiğini vurguladı.

Siber suçlarla mücadelede yapılan işlem sayısında yüzde 32'lik düşüş sağlandığına dikkati çeken Canalp, "Toplam olay sayısı 170'ten 115'e düşmüştür. Mayıs ayında yapılan adli işlemlerin yüzde 80'i bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile işlenen suçlardır. Dolandırıcılık suçları kapsamında işlenenlerdir. Bu suçların sayısı 125'ten 92'ye gerilemiştir. Yüzde 26 düşüş sağlanmıştır." şeklinde konuştu.

Canalp, terörle mücadelede ise 9 olayda 17 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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