Batman'da araç hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

BATMAN'da, 14 Aralık'ta meydana gelen araç hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan M.T.S., 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla tutuklandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 14 Aralık'ta meydana gelen araç hırsızlığı olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.T.S. gözaltına alındı. Şüphelinin ayrıca 21 bin TL ile 2 cep telefonu dahil, toplam 9 farklı hırsızlık olayına karıştığının tespit edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.