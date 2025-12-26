Haberler

Batman'da araç hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da meydana gelen 14 Aralık tarihli araç hırsızlığı olayıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.T.S., toplamda 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla tutuklandı.

BATMAN'da, 14 Aralık'ta meydana gelen araç hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan M.T.S., 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla tutuklandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 14 Aralık'ta meydana gelen araç hırsızlığı olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.T.S. gözaltına alındı. Şüphelinin ayrıca 21 bin TL ile 2 cep telefonu dahil, toplam 9 farklı hırsızlık olayına karıştığının tespit edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi