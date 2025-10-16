Haberler

Batman'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 14 Yaralı

Batman'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 14 Yaralı
Güncelleme:
Batman'da Kardelen Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında 77 yaşındaki Abdülmenaf Görnü hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.

Batman'da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.

Kardelen Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında dairede yaşayan Abdülmenaf Görnü'nün (77) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında, dumandan etkilenen 14 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Haberler.com
