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Batman'da anne cinayeti: Oğlu gözaltında

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Batman'da 55 yaşındaki Seve Cihangir evinde ölü bulundu. Olayın ardından polise giderek annesini öldürdüğünü söyleyen oğlu H.C. gözaltına alındı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman'da annesini öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı.

Petrolkent Mahallesi'nde bir evde cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde Seve Cihangir'in (55) cansız bedenini buldu.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne giden Cihangir'in oğlu H.C. (30), annesini öldürdüğünü ifade ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine H.C. gözaltına alındı.

Psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öğrenilen H.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cihangir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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