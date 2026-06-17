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Batman'da anaokulu öğrencileri bahçede yetiştirdikleri patatesleri hasat etti

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Batman 16 Mayıs Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle oluşturdukları hobi bahçesinde yetiştirdikleri patatesleri hasat etti. Çocuklar toprakla ilk kez tanışırken, sorumluluk ve sabır duyguları geliştirildi.

Batman'da 16 Mayıs Anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde yetiştirdikleri patateslerin hasadını gerçekleştirdi.

Okulda öğretmenler tarafından bir hobi bahçesi oluşturuldu. Öğrenciler tarafından bahçeye patates, soğan, marul ve maydanoz gibi ürünler ekildi.

Tohumların toprağa verilmesinden sulamaya, bitki gelişiminin gözlemlenmesinden hasat aşamasına kadar tüm süreçlerde aktif rol alan öğrenciler, gelişim süreci tamamlanan patatesleri hasat etti.

16 Mayıs Anaokulu Müdürü Lokman Kaya, öğrenme ortamlarını sınıf dışına taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Kaya, "Temel amacımız çocuklara sorumluluk, sabır ve doğaya saygıyı yerleştirmek, onların bu duygularını geliştirmelerine yardımcı olmak." dedi.

Öğretmenlerden Selim Bingöl de yaklaşık 4 ay önce öğrencilerle birlikte tohumları toprakla buluşturduklarını anlattı.

Bingöl, "Çoğu öğrencimiz toprakla ilk defa burada tanıştı. Fidelerle, bahçeyle, uygulama alanlarıyla ilk defa burada karşılaştılar. Çocuklar bu süreci keyif alarak yürüttüler, sabrettiler ve sabrın sonunda emeklerinin karşılığını aldılar." ifadelerini kulandı.

Öğrencilerden Asmin Doğan ise ilk kez patates topladığını ve çok eğlendiğini belirtti.

Azra Taş da okul bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte patates toplama deneyimi yaşadığını dile getirdi.

İsa Taş ise patates toplayarak eğlenceli bir gün geçirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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