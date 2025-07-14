Batman'da Altyapı Çalışmalarının Ardından Yol Asfaltlama Çalışması Yapıldı

Batman'da Altyapı Çalışmalarının Ardından Yol Asfaltlama Çalışması Yapıldı
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Batman Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çeşitli mahallelerde bozulan yollarda asfaltlama çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışma kapsamında Felek Caddesi'nde yenileme yapıldı.

Batman Belediyesi, altyapı çalışmalarının ardından bozulan yollarda asfaltlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yollarda asfaltlama çalışması yürüttü.

Bu kapsamda, Çamlıca, Seyitler, Hürriyet ve Karşıyaka mahallelerini birbirine bağlayan Felek Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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