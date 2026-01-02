Haberler

Batman'da ahıra çığ düştü: 44 küçükbaş öldü

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde çığ düşmesi sonucu 44 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi. Olayın meydana geldiği bölgede incelemeler başlatıldı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde ahıra çığ düşmesi sonucu 44 küçükbaş öldü.

Olay, öğle saatlerinde Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kudbettin Güneş'e ait evinin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan ahırın üzerine çığ düştü. İhbarla olay yerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Ekipler, 44 küçükbaşın öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

