Haberler

Batman'da 5. Uluslararası Enerji Zirvesi Başladı

Batman'da 5. Uluslararası Enerji Zirvesi Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Türkiye'nin enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik konuları ele alınıyor.

Batman'da düzenlenen "5. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı.

Batman Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tüpraş, Turkish Petroleum International Company (TPIC) ve Dicle Elektrik'in sponsorluğunda Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan "5. Uluslararası Batman Enerji Zirvesi"nin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, açılışta, her yıl zirvenin vizyonunu derinleştirdiklerini söyledi.

Daha önce gerçekleştirdikleri zirvelere ilişkin bilgi paylaşan Demir, bu yıl zirvede Türkiye'nin enerji dönüşümünü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, yenilenebilir enerji stratejilerini ve enerji güvenliği konusundaki kararlılığını bilimsel bir zeminde değerlendireceklerini bildirdi.

Demir, şöyle konuştu:

"Bugün dünyada enerji sektörü yeni bir döneme giriyor, yapay zekadan hidrojen teknolojilerine, karbon nötr hedeflerinden dijitalleşmeye kadar büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm, sadece büyük ülkelerin değil, bölgesel merkezlerin, yerel girişimlerin ve üniversitelerin omuzlarında yükseliyor. Batman bu dönüşümün dışında kalmayacak, bilakis merkezinde olacak çünkü Batman, enerjiyi sadece çıkaran değil, işleyen, dönüştüren, geliştiren, yenileyen bir şehir olacak potansiyele sahiptir."

Zirvede, "COP 30", "İklim Teknolojisi", "Adil Geçiş", "Enerji ve Tarımda Verimlilik", "Enerji ve Maden", "Enerji Jeopolitiği", "Enerjide Dijital Dönüşüm", "Enerjide Sürdürülebilirlik" ve "İklim Güçlendirme ve Gençlik" konuları gerçekleştirilecek oturumlarda ele alınacak.

Açılışa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Eyeci, TPIC Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altuğ, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Tüpraş Batman Rafineri Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz, TPAO Batman Bölge Müdürü Murat Karataş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Söylemezsem Olmaz'da kriz! Lerzan Mutlu ani bir kararla programı bıraktı

Canlı yayında büyük kriz! "Bana göre değil" deyip programı bıraktı
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.