Batman'da 5. Uluslararası Enerji Zirvesi Başladı

Batman'da düzenlenen "5. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı.

Batman Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tüpraş, Turkish Petroleum International Company (TPIC) ve Dicle Elektrik'in sponsorluğunda Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan "5. Uluslararası Batman Enerji Zirvesi"nin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, açılışta, her yıl zirvenin vizyonunu derinleştirdiklerini söyledi.

Daha önce gerçekleştirdikleri zirvelere ilişkin bilgi paylaşan Demir, bu yıl zirvede Türkiye'nin enerji dönüşümünü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, yenilenebilir enerji stratejilerini ve enerji güvenliği konusundaki kararlılığını bilimsel bir zeminde değerlendireceklerini bildirdi.

Demir, şöyle konuştu:

"Bugün dünyada enerji sektörü yeni bir döneme giriyor, yapay zekadan hidrojen teknolojilerine, karbon nötr hedeflerinden dijitalleşmeye kadar büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm, sadece büyük ülkelerin değil, bölgesel merkezlerin, yerel girişimlerin ve üniversitelerin omuzlarında yükseliyor. Batman bu dönüşümün dışında kalmayacak, bilakis merkezinde olacak çünkü Batman, enerjiyi sadece çıkaran değil, işleyen, dönüştüren, geliştiren, yenileyen bir şehir olacak potansiyele sahiptir."

Zirvede, "COP 30", "İklim Teknolojisi", "Adil Geçiş", "Enerji ve Tarımda Verimlilik", "Enerji ve Maden", "Enerji Jeopolitiği", "Enerjide Dijital Dönüşüm", "Enerjide Sürdürülebilirlik" ve "İklim Güçlendirme ve Gençlik" konuları gerçekleştirilecek oturumlarda ele alınacak.

Açılışa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Eyeci, TPIC Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altuğ, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Tüpraş Batman Rafineri Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz, TPAO Batman Bölge Müdürü Murat Karataş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.