Batman'da bir araçta 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Batman'da şüpheli bir hafif ticari araçta yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü, hakimin kararıyla tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte durumundan şüphelenilen bir hafif ticari araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak