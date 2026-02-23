Haberler

Batman'da bir araçta 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme:
Batman'da şüpheli bir hafif ticari araçta yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü, hakimin kararıyla tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte durumundan şüphelenilen bir hafif ticari araç durduruldu.

Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

