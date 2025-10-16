Batman'da 31 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu minibüsün bagaj ve bölmelerinde 31 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada bagaj ve bölmelerde 3 bin 141 karton içinde toplam 31 bin 410 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,