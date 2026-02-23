Batman'da 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da il emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan bir uygulamada, bir pikapta yapılan aramada 2 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir pikapta arama yapıldı.
Aramada, araç içerisine gizlenmiş 2 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak