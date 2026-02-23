Batman'da 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da 2 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir pikapta arama yapıldı.

Aramada, araç içerisine gizlenmiş 2 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.