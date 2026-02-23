Haberler

Batman'da 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da il emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan bir uygulamada, bir pikapta yapılan aramada 2 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Batman'da 2 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir pikapta arama yapıldı.

Aramada, araç içerisine gizlenmiş 2 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Bakın kimlerle aşk yaşamış
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım