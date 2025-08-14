Batman'da 194 Sosyal ve Kültürel Etkinlik Düzenlendi

Batman Belediyesince, 9 ayda 194 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 4 Kasım 2024-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan 194 sosyal ve kültürel etkinliğe 503 bin 452 kişi katıldı.

Ücretsiz yapılan etkinlikler, 2 festival, 45 konser, 23 çocuk tiyatrosu, 4 yetişkin tiyatrosu, 6 film gösterimi, 19 aile okulu ve söyleşisi, 7 illüzyon gösterisi, 2 yarışma, 44 çocuk etkinliği, 16 dengbej programı, 4 animasyon çizgi film gösterimi, 6 koro konseri, 5 kültürel gezi ve 11 park şenliği olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada, kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşması için çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.